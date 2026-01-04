Imagen de referencia y captura de Nicolás Maduro. Fotos: Getty Images / Donald Trump

Captura de Nicolás Maduro: detalles de la operación, extracción de Venezuela y traslado a NY

La periodista Fabiola Galindo entregó a W Radio todos los detalles de la llegada de Nicolás Maduro, líder del chavismo, a Nueva York luego de que Estados Unidos lo capturara en una operación militar al interior de Venezuela.

En un inicio, Maduro llegó a las oficinas de la DEA, momento del que hay imágenes y se le ve rodeado de agentes de la Administración de Control de Drogas.

Mencionó que Maduro y su esposa Cilia Flores pasaron la noche en celdas separadas en la cárcel municipal de Brooklyn, lugar en el que se mantienen detenidos los acusados por los tribunales federales del Distrito Sur de Manhattan.

Recordó que a Maduro se le presentaron cargos de narcotráfico.

Asimismo, contó que alrededor de un centenar de venezolanos llegaron hasta la cárcel para gritar “libertad” y “justicia”, algo que se escuchaba hasta la celda de Maduro.

¿Cuál fue el recorrido que hicieron para sacar a Maduro hasta Estados Unidos?

Aparentemente primero estuvo a bordo del buque Iwo Jima, ubicado cerca a las costas venezolanas. Luego fue trasladado hacia la base Guantánamo en Cuba, en donde en un avión militar lo esperó para emprender rumbo hacia Puerto Rico. Desde allí, fue trasladado al aeropuerto Stewartm Nueva York.

