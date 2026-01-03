No hay duda, participaron altos mandos venezolanos: excanciller Londoño tras captura de Maduro

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El excanciller de Colombia Julio Londoño Paredes pasó por los micrófonos de La W para hablar de la captura del líder del chavismo, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos, como lo confirmó Donald Trump.

“La acción de Estados Unidos no estaba prevista. Todos creíamos que esta acción estaba superada y había otros medios para sacar a Maduro de Venezuela y del poder (…). Hasta este momento, parece que la cúpula que lo acompañaba sigue en Venezuela”, indicó.

Señaló que, “sin duda” hubo colaboración de altos mandos del poder en Venezuela para la captura de Maduro.

“No me cabe duda. Algunos observadores habían dicho que había personas que no estaban de acuerdo con el régimen. No tengo duda de que hubiera habido participación de altos mandos venezolanos”, dijo.

“Entre ellos tuvo que haber necesariamente una colaboración para su captura”, añadió.

De otro lado, expresó preocupación por las acciones que puedan tomar los seguidores de Maduro contra la oposición.

Finalmente, expresó que el Derecho Internacional dejó de existir: “eso ha pasado a otro plano. El multilateralismo está cayendo y ahora el clima es de acción de fuerza”.

Escuche la entrevista completa aquí: