EN VIVO 🔴 | Nicolás Maduro fue capturado: todas las noticias tras bombardeos en Venezuela

En la madrugada de este 3 de enero de 2026 el presidente de Estados Unidos, <b>Donald Trump</b>, confirmó a través de redes sociales que <a href="https://www.wradio.com.co/2026/01/03/trump-confirma-captura-de-nicolas-maduro-y-su-esposa-asegura-que-fueron-extraidos-de-venezuela/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://www.wradio.com.co/2026/01/03/trump-confirma-captura-de-nicolas-maduro-y-su-esposa-asegura-que-fueron-extraidos-de-venezuela/"><b>Nicolás Maduro, líder del oficialismo en Venezuela, fue capturado</b></a><b>. </b>Esto se dio luego de un <a href="https://www.wradio.com.co/2026/01/03/se-escuchan-fuertes-explosiones-en-la-capital-de-venezuela/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://www.wradio.com.co/2026/01/03/se-escuchan-fuertes-explosiones-en-la-capital-de-venezuela/"><b>bombardeo en Caracas</b></a> y varios estados de Venezuela.