Internacional

EN VIVO 🔴 | Nicolás Maduro fue capturado: todas las noticias tras bombardeos en Venezuela

Donald Trump afirmó que Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados y sacados de Venezuela.

Nicolás Maduro y banderas de Estados Unidos y Venezuela. Fotos: (Photo by Jesus Vargas/Getty Images) / Getty Images

Nicolás Maduro y banderas de Estados Unidos y Venezuela. Fotos: (Photo by Jesus Vargas/Getty Images) / Getty Images

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad