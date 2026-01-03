Expresidente Santos pidió respeto al derecho internacional tras ataque de EE. UU. a Venezuela

El expresidente Juan Manuel Santos, ganador del premio Nobel de Paz en 2016, señaló este sábado 3 de enero, que la estabilidad de América Latina sólo es sostenible si se respeta el derecho internacional, luego del ataque militar de EE. UU. a Caracas y otras ciudades de Venezuela en el que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“Colombia y América Latina deben ser claras en un principio esencial: la estabilidad regional solo es sostenible cuando se respeta el derecho internacional, la soberanía de los Estados y las soluciones multilaterales”, expresó Santos en un mensaje publicado en X.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este 3 de enero que fuerzas de su país capturaron a Maduro y a su esposa en una operación que calificó como “brillante”.

En ese sentido, el exmandatario, que gobernó Colombia entre 2010 y 2018, señaló que “la confirmación de los hechos ocurridos en Venezuela marca un momento de enorme trascendencia para la región”.

“Durante años, el pueblo venezolano ha padecido una profunda crisis humanitaria, política y económica como consecuencia de un régimen que cerró los caminos democráticos y vulneró sistemáticamente los derechos fundamentales”, expresó.

Sin embargo, Santos afirmó que “ninguna transición será duradera si no cuenta con legitimidad democrática, garantías institucionales y el respaldo de la comunidad internacional”.

“El futuro de Venezuela debe construirse con elecciones libres, participación ciudadana y acompañamiento internacional, evitando acciones que puedan abrir precedentes peligrosos o escalar tensiones en la región. Colombia seguirá comprometida con la paz, la democracia y la defensa de los principios que han permitido resolver los conflictos más complejos por la vía política y no por la fuerza”, agregó.

Por su parte el expresidente Iván Duque, que durante su mandato (2018-2022) lideró un cerco diplomático contra el Gobierno de Maduro, celebró en X “la acción adelantada por los EE.UU. en defensa de la seguridad hemisférica, la lucha contra el narcoterrorismo y la protección de los derechos humanos”.

“El sometimiento a la justicia de Maduro es un deber moral ante la violación sistemática de los derechos humanos que su régimen ha perpetuado por años. Este es el momento del retorno a la democracia y la restauración del orden institucional. La comunidad internacional debe estar lista para dar todo el apoyo a la puesta en marcha del plan de reconstrucción”, expresó Duque.

Escuche W Radio en vivo: