Colombia moviliza militares a la frontera con Venezuela tras ataques de EE.UU.

Bandera de Estados Unidos, Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Fotos: Getty Images / (Photo by: Camilo Erasso/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / (Photo by Pedro Mattey/Anadolu via Getty Images)

El presidente Gustavo Petro anunció este sábado 3 de enero que ordenó la movilización de militares a la frontera con Venezuela, luego de ataques de Estados Unidos que según Donald Trump, concluyeron con la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro.

Petro calificó las acciones de Washington como una “agresión a la soberanía” de América Latina y dijo que tendrán como consecuencia una crisis humanitaria.

Aunque propuso que la situación se resuelva mediante el “diálogo”, el presidente izquierdista aseguró en la red X que ordenó el “despliegue de la fuerza pública” en la frontera con Venezuela, donde operan diversos grupos armados ilegales que se financian con el narcotráfico.

Petro no hizo mención al arresto de Maduro, uno de los líderes más cercanos a su gobierno en la región.

Más temprano, el mandatario colombiano había solicitado una reunión “de inmediato” de la OEA y la ONU para “establecer la legalidad internacional de la agresión” de Estados Unidos.

Colombia tiene este año una banca como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas, por lo que pidió que ese organismo sea convocado.

El mandatario izquierdista ha sido uno de los mayores críticos del despliegue militar ordenado por Trump en el Caribe de los últimos meses para supuestamente atacar al narcotráfico.

Petro agregó en otras publicaciones que dispuso medidas para “preservar la estabilidad en la frontera”. Un reportero de la AFP observó normalidad en el principal paso fronterizo entre ambos países.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que la fuerza pública activó “todas las capacidades” para evitar “cualquier intento de ataque terrorista” en la frontera por parte de agrupaciones ilegales como el ELN.

Entre Colombia y Venezuela operan guerrillas que según estudios se mueven en suelo venezolano con el beneplácito del chavismo.

Como parte de su plan de combate al narcotráfico, Trump había asegurado recientemente que no descartaba atacar laboratorios para la producción de droga en Colombia, lo que Petro calificó como una amenaza de invasión.

