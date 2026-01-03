Canciller Villavicencio anunció en La W plan de contingencia en la frontera tras captura de Maduro

Canciller Villavicencio anunció en La W un plan de contingencia en la frontera tras captura de Maduro

La canciller Rosa Villavicencio confirmó que el Gobierno colombiano activó desde la madrugada un plan de contingencia tras la captura de Nicolás Maduro. El plan tiene énfasis en la atención humanitaria y un eventual flujo de refugiados hacia Colombia.

Villavicencio explicó que, tras una reunión del PMU, “hay medidas frente a estos hechos que tienen que ver con el fortalecimiento de la fuerza asistencial ante posible entrada de refugiados a Colombia y de retorno de nuestros nacionales”.

La canciller señaló que “nuestras embajadas, la Embajada de Colombia y los consulados en Venezuela están para brindar la asistencia, están abiertos y atentos a lo que pueda mandar la comunidad”, al tiempo que confirmó que el Gobierno ya solicitó una reacción internacional.

“Hemos oficiado al Consejo de Seguridad para que pueda reunirse de manera urgente para analizar la situación”, dijo, reiterando que la postura de Colombia “siempre ha sido la de invitar al diálogo y a resolver estas controversias a través del diálogo diplomático”.

Villavicencio reconoció que, por ahora, el Gobierno no cuenta con información distinta a la que circula públicamente: “En este momento no tenemos mayores informaciones que las mismas que ustedes puedan tener de los hechos”, afirmó, pero subrayó que el Estado se está preparando para un escenario de crisis humanitaria.

“Lo que hacemos es prepararnos para poder atender a los internacionales en caso de que haya un éxodo hacia Colombia”, indicó, y agregó: “estamos trabajando todas las instituciones desde esta madrugada reuniéndonos para el plan de contingencia que ya lo teníamos preparado”.

La canciller confirmó, además, que “es posible que esta misma tarde salga un vuelo hacia Cúcuta para estar allí más presentes y más cerca de la frontera”, con funcionarios encargados de la atención a refugiados, retornados y programas de desarrollo fronterizo.

Sobre la situación política en Venezuela, Villavicencio afirmó que no hay información adicional. “Sabemos que Venezuela tiene su orden constitucional, en donde a falta del presidente asumiría la vicepresidenta y entendemos que eso es lo que ocurriría, pero no sabemos nada más al respecto”, señaló.

Consultada sobre contactos directos con el Gobierno venezolano, fue enfática: “Al momento no, no estamos en ello, para tener más información y poder dar una información más objetiva”.

Finalmente, la canciller aseguró que estas acciones responden a las directrices del presidente Gustavo Petro. “La indicación es la atención a los connacionales, la activación de los planes de contingencia, el despliegue de la fuerza pública en frontera y el llamado a que se convoque de forma urgente el Consejo de Seguridad”, concluyó.

