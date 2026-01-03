Internacional

Líderes políticos en España reaccionan ante la captura de Nicolás Maduro

El presidente de Gobierno de España hizo un llamado al respeto al derecho internacional

Pedro Sánchez. Foto: EFE/EPA/IGOR KUPLJENIK

Yuliana Botero

El Presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez hizo un llamado a la desescalada y el respeto por el Derecho Internacional, por otro lado, su principal opositor Alberto Núñez Feijó lanzó un mensaje de preocupación por la situación de los españoles radicados en Venezuela y recordó que desde su partido han denunciado el régimen de Nicolás Maduro y sus aliados.

Por su parte, Santiago Abascal, líder del Partido de Extrema Derecha VOX celebró la restauración de la democracia en este país latinoamericano y cataloga esta fecha como un un día donde “el mundo es un poco más libre”; en una de sus publicaciones en X el líder político lanza un mensaje al gobierno de España donde expresa que el Presidente de Gobierno debe estar “muy preocupado por la caída de Maduro, ya que representa un golpe para la mafia sanchista”.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la diáspora venezolana en la región ya supera holgadamente la barrera de las 200 mil personas.

