Líderes políticos en España reaccionan ante la captura de Nicolás Maduro

El Presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez hizo un llamado a la desescalada y el respeto por el Derecho Internacional, por otro lado, su principal opositor Alberto Núñez Feijó lanzó un mensaje de preocupación por la situación de los españoles radicados en Venezuela y recordó que desde su partido han denunciado el régimen de Nicolás Maduro y sus aliados.

Por su parte, Santiago Abascal, líder del Partido de Extrema Derecha VOX celebró la restauración de la democracia en este país latinoamericano y cataloga esta fecha como un un día donde “el mundo es un poco más libre”; en una de sus publicaciones en X el líder político lanza un mensaje al gobierno de España donde expresa que el Presidente de Gobierno debe estar “muy preocupado por la caída de Maduro, ya que representa un golpe para la mafia sanchista”.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la diáspora venezolana en la región ya supera holgadamente la barrera de las 200 mil personas.

El Gobierno de España está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela. Nuestra embajada y consulados están operativos.



Hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad. Hay que respetar el Derecho Internacional y los principios de la… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 3, 2026

Seguimos con atención la situación en Venezuela.



Nuestra principal preocupación son los españoles residentes en el país y el conjunto de los venezolanos, la máxima prioridad en todo momento. Venezuela ha sufrido una férrea dictadura y reclama un futuro sin represión y con una… — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) January 3, 2026

Hoy el mundo es un poco más libre.



Debemos alegrarnos por ello y apoyar la restauración de la democracia en Venezuela. Con nuestros aliados del Foro Madrid trabajaremos por ello.



Por el contrario, Sánchez debe estar muy preocupado. La caída de Maduro es un golpe para la mafia… — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) January 3, 2026

Nos comunicamos de forma urgente con la Comisión Europea para exigirles actuar conforme a la legalidad internacional contra EEUU ante su agresión militar ilegal contra Venezuela y para garantizar la liberación de su Presidente y de todas las personas ilegalmente secuestradas. pic.twitter.com/MFwGGPGOjb — Irene Montero (@IreneMontero) January 3, 2026

