CIA tenía agentes cercanos al régimen de Maduro: exasesor de embajador de EE.UU. en la ONU
El exasesor comparó la operación de este 3 de enero en Venezuela con la de Manuel Antonio Noriega, el exdictador panameño.
CIA tenía agentes cercanos al régimen de Maduro: exasesor de embajador de EE.UU. en la ONU
03:04
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Nicolás Maduro y logo de la CIA. Fotos: (Photo by Jesus Vargas/Getty Images) / X @CIA
David Godwyn, exasesor adjunto de seguridad nacional para el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, calificó como “extraordinaria” la operación que llevó a cabo EE.UU. en Venezuela y que permitió el arresto de Nicolás Maduro.
“La CIA tenía agentes dentro de Venezuela, cercanos al régimen de Maduro, por lo que le pudieron decir a Estados Unidos dónde estaba exactamente”, afirmó.
Comparó la operación de este 3 de enero en Venezuela con la de Manuel Antonio Noriega, el exdictador panameño.
De otro lado, expresó varios interrogantes: ¿quién estará a cargo en Venezuela?, ¿habrá gobierno de transición?, ¿cuáles serán los próximos pasos?
Escuche la entrevista completa aquí:
CIA tenía agentes cercanos al régimen de Maduro: exasesor de embajador de EE.UU. en la ONU
03:04
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles