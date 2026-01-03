Nicolás Maduro y logo de la CIA. Fotos: (Photo by Jesus Vargas/Getty Images) / X @CIA

CIA tenía agentes cercanos al régimen de Maduro: exasesor de embajador de EE.UU. en la ONU

David Godwyn, exasesor adjunto de seguridad nacional para el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, calificó como “extraordinaria” la operación que llevó a cabo EE.UU. en Venezuela y que permitió el arresto de Nicolás Maduro.

“La CIA tenía agentes dentro de Venezuela, cercanos al régimen de Maduro, por lo que le pudieron decir a Estados Unidos dónde estaba exactamente”, afirmó.

Comparó la operación de este 3 de enero en Venezuela con la de Manuel Antonio Noriega, el exdictador panameño.

De otro lado, expresó varios interrogantes: ¿quién estará a cargo en Venezuela?, ¿habrá gobierno de transición?, ¿cuáles serán los próximos pasos?

