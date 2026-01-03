Internacional

CIA tenía agentes cercanos al régimen de Maduro: exasesor de embajador de EE.UU. en la ONU

El exasesor comparó la operación de este 3 de enero en Venezuela con la de Manuel Antonio Noriega, el exdictador panameño.

Nicolás Maduro y logo de la CIA. Fotos: (Photo by Jesus Vargas/Getty Images) / X @CIA

David Godwyn, exasesor adjunto de seguridad nacional para el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, calificó como “extraordinaria” la operación que llevó a cabo EE.UU. en Venezuela y que permitió el arresto de Nicolás Maduro.

“La CIA tenía agentes dentro de Venezuela, cercanos al régimen de Maduro, por lo que le pudieron decir a Estados Unidos dónde estaba exactamente”, afirmó.

Comparó la operación de este 3 de enero en Venezuela con la de Manuel Antonio Noriega, el exdictador panameño.

De otro lado, expresó varios interrogantes: ¿quién estará a cargo en Venezuela?, ¿habrá gobierno de transición?, ¿cuáles serán los próximos pasos?

Escuche la entrevista completa aquí:

