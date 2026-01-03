Trump aseguró que la vicepresidenta de Venezuela dijo que está dispuesta a cooperar con EE.UU.

Donald Trump, presidente de estados Unidos, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela. Foto: Jim WATSON / AFP/ Carolina Cabral/Getty Images

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, le dijo al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que está dispuesta a cooperar con Washington tras la captura de Nicolás Maduro, afirmó el sábado Donald Trump.

“Marco acaba de tener una conversación con ella y está dispuesta a hacer lo que consideremos necesario para que esto funcione”, declaró el presidente estadounidense sobre el futuro de Venezuela en una rueda de prensa.

Escuche W Radio en vivo: