Trump aseguró que la vicepresidenta de Venezuela dijo que está dispuesta a cooperar con EE.UU.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, le dijo al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que está dispuesta a cooperar con Washington tras la captura de Nicolás Maduro, afirmó el sábado Donald Trump.
“Marco acaba de tener una conversación con ella y está dispuesta a hacer lo que consideremos necesario para que esto funcione”, declaró el presidente estadounidense sobre el futuro de Venezuela en una rueda de prensa.
