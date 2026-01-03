Guterres expresó preocupación por escalada de tensión en Venezuela tras captura de Nicolás Maduro

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó preocupación por el ataque militar de Estados Unidos a Venezuela la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026, que sigue a una prolongada escalada de tensión.

En un comunicado, António Guterres advirtió que la acción castrense podría tener repercusiones preocupantes para la región.

“Independientemente de la situación en Venezuela, estos acontecimientos constituyen un precedente peligroso”, alertó Guterres.

Asimismo, reiteró la importancia del pleno respeto, por parte de todos, del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas.

Asimismo, la ONU subrayó su preocupación por el hecho de que no se hayan respetado las normas del derecho internacional.

El secretario general instó a todos los actores en Venezuela a entablar un diálogo inclusivo, con pleno respeto de los derechos humanos y el estado de derecho.

