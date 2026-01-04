Delcy Rodríguez, designada como presidenta encargada de Venezuela tras captura de Maduro

En una decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), anunciada en la noche de este 3 de enero, se ordena que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma, “en condición de encargada”, como presidenta de Venezuela.

Según alega el Máximo Tribunal, lo ocurrido este sábado con la extracción de Nicolás Maduro, es algo no previsto en la Constitución, por lo que no pueden “decidir aún”, de fondo, si la falta de Maduro es temporal o absoluta.

En ese sentido, señalan que, para “garantizar la continuidad administrativa” del país, se toma esa decisión.

Según la Constitución, en su artículo 234, cuando la falta del presidente es temporal, el vicepresidente asume sus funciones por 90 días prorrogables, la Asamblea Nacional por otros 90 días más y si, pasado ese tiempo se mantiene la falta, el Parlamento debe declarar la falta absoluta por lo que habría que llamar a elecciones.

De esta manera, se espera que el 5 de enero se instale la Asamblea Nacional para su nuevo período de sesiones.