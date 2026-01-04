El papa pidió garantizar la soberanía y el bien de Venezuela tras la captura de Maduro
El papa León XIV afirmó que se debe asegurar la soberanía de Venezuela.
El papa León XIV ha afirmado este domingo de enero que “el bien del pueblo venezolano debe prevalecer” ante cualquier otra consideración, tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, y ha urgido a garantizar la soberanía y el estado de derecho en el país caribeño.
“Con ánimo lleno de preocupación sigo el desarrollo de la situación en Venezuela. El bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer sobre toda otra consideración e inducir a superar la violencia y tomar caminos de justicia y paz”, dijo el pontífice desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus.