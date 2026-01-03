Internacional

Trump dice que las petroleras de EE.UU. volverán a Venezuela

La compañía petrolera estadounidense Chevron ya opera actualmente en Venezuela gracias a una autorización especial.

Donald Trump. FOTO: Bill Pugliano/Getty Images

Donald Trump. FOTO: Bill Pugliano/Getty Images

El presidente Donald Trump dijo el sábado que permitirá que las petroleras estadounidenses entren en Venezuela para explotar sus grandes reservas de crudo después de una operación militar estadounidense para capturar al líder del país, Nicolás Maduro.

“Vamos a hacer que nuestras firmas compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes en cualquier parte del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura gravemente deteriorada, la infraestructura petrolera, y comiencen a generar dinero para el país”, dijo Trump en una rueda de prensa.

La compañía petrolera estadounidense Chevron ya opera actualmente en Venezuela gracias a una autorización especial.

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad