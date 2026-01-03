Donald Trump: “queremos la paz, la libertad y la justicia para el gran pueblo de Venezuela”
Donald Trump mencionó que no pueden arriesgarse a que alguien que no quiere el bien para Venezuela tome el poder.
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo hoy que tras la salida de Nicolás Maduro, Estados Unidos quiere “la paz, libertad y la justicia para el gran pueblo de Venezuela y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y que quieren regresar a su país”.
En una intervención desde Mar-a-Lago junto con el secretario de Estado, de Guerra y el director de la CIA, Trump añadió que tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, “no podemos arriesgarnos a que alguien que no tenga el bien del pueblo venezolano en mente tome el control de Venezuela”.
“Hemos tenido décadas de eso y no vamos a dejar que vuelva a pasar”, indicó Trump, quien aseguró que Washington ahora controla el país y “estamos allí ahora” y “vamos a seguir hasta que una transición apropiada tenga lugar. Nos quedaremos hasta el momento que hay una transición aprobada y vamos a manejar el país esencialmente”.
Maduro y Flores fueron detenidos en una operación relámpago nocturna de las fuerzas especiales y ahora el mandatario venezolano está bajo custodia en el buque de ataque anfibio USS Iwo Jima y será trasladado a Nueva York para hacer frente a una imputación por narcoterrorismo.