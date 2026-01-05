Petro ordenó retirar coroneles por dar información falsa: “No sea que Rubio esté creyendo falacias”

El presidente Gustavo Petro ordenó el retiro de varios coroneles de inteligencia de la Policía Nacional al señalar que estaban entregando información falsa en contra del Estado colombiano, la cual —según advirtió— podría estar influyendo en percepciones equivocadas del Gobierno de Estados Unidos sobre Colombia.

El mandatario aseguró que tomó la decisión para evitar que reportes sin sustento sigan circulando en escenarios internacionales. “Ordené retirar varios coroneles de inteligencia de mi Policía por estar dando información falsa en contra del Estado. No sea que Rubio esté creyendo esas falacias”, afirmó, en referencia directa al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Por eso, el presidente Petro negó que el Gobierno colombiano se haya negado a cooperar con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y sostuvo que esa versión es falsa. Según dijo, se trata de una narrativa impulsada por “intereses de políticos colombianos ligados familiar o comercialmente con la mafia”, que buscan deteriorar la relación bilateral para favorecer el negocio de la cocaína.

En ese contexto, el presidente defendió su autoridad constitucional como comandante supremo de las Fuerzas Militares y de Policía y recordó que, por mandato de la Constitución de 1991, la fuerza pública debe actuar bajo las órdenes del poder civil y en defensa de la soberanía nacional.

El jefe de Estado también defendió su política antidrogas y aseguró que bajo su Gobierno se logró “la mayor incautación de cocaína en la historia del mundo”, se frenó el crecimiento de los cultivos ilícitos y se puso en marcha un plan de sustitución voluntaria que ya alcanza “30.000 hectáreas de coca”. Asimismo, destacó operaciones en zonas estratégicas como El Plateado, Cauca, al que calificó como “el Wall Street de la cocaína”.

Petro advirtió que operaciones militares sin inteligencia suficiente pueden provocar la muerte de menores reclutados por grupos armados y agravar el conflicto. “Si bombardean campesinos se volverán miles de guerrilleros en las montañas”, señaló.

Finalmente, el presidente insistió en que la depuración de los organismos de inteligencia es clave para proteger la soberanía y evitar decisiones internacionales basadas en información falsa, reiterando que la fuerza pública debe responder exclusivamente a la Constitución y al Estado colombiano.