Trump no descarta una operación militar de EE. UU. en Colombia y tilda a Petro de “enfermo”

El mandatario norteamericano indicó que “le suena bien la idea de una operación militar en Colombia”. Consulte aquí todos los detalles.

Gustavo Petro y Donald Trump. Fotos: (Photo by: Camilo Erasso/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / (Photo by Sarah L. Voisin/The Washington Post via Getty Images) /

Este domingo 4 de enero, a bordo del Air Force One, en su regreso a Washington DC., el Presidente Donald Trump dijo: Colombia está enferma; está gobernada por un enfermo, pero no seguirá haciéndolo por mucho tiempo”.

A su vez, Trump ha explicado que no le suena mal la idea de adelantar operativos en Colombia, dejando claro también que, incluso, “Cuba también va a caer”.

Sobre Venezuela, Trump dijo que Delcy Rodríguez no ha sido desafiante, pero que espera que pueda entender que se trata de una transición.

“Este no es un país que esté al otro lado del mundo. Nuestro negocio es tener países a nuestro alrededor que sean viables y exitosos, y donde se permita que el petróleo salga libremente”, dijo Trump.

