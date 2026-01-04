“No es suficiente”: Edmundo González tras la captura de Nicolás Maduro

AME4924. LIMA (PERÚ), 29/01/2025.- El líder antichavista Edmundo González Urrutia habla este miércoles, en la municipalidad de Lima (Perú). Urrutia, recibió este miércoles la llave de la ciudad de Lima de manos del alcalde de la capital peruana, Rafael López Aliaga, quien reconoció "su pelea y coraje". EFE/ John Reyes Mejía / John Reyes Mejía ( EFE )

Desde Madrid, España, el líder opositor venezolano, Edmundo González Urrutia, afirmó que el país atraviesa un nuevo escenario político que representa un punto de inflexión, pero advirtió que dicho contexto no es suficiente para hablar de una normalización democrática plena.

En un mensaje dirigido a los venezolanos en sus redes sociales, González Urrutia señaló que la verdadera normalización solo será posible cuando se libere a todos los presos políticos y se respete sin ambigüedades la voluntad mayoritaria, expresada el 28 de julio de 2024. Indicó que, únicamente bajo esas condiciones, podrá iniciarse un proceso serio y responsable de transición democrática.

El presidente electo subrayó que “la salida del país de quien usurpó el poder y su sometimiento a la justicia, configura un nuevo escenario, pero no sustituye las tareas fundamentales pendientes”, entre ellas, la liberación inmediata e incondicional de todos los ciudadanos detenidos por razones políticas, civiles y militares.

“Ninguna transición democrática es posible mientras haya un solo venezolano encarcelado de manera injusta”, afirmó, al tiempo que reiteró que estas detenciones constituyen una forma de persecución incompatible con el Estado de derecho.

Asimismo, destacó que la transición debe construirse con responsabilidad, firmeza y unidad nacional, y que Venezuela necesita verdad, justicia y reconciliación, sin impunidad, para garantizar que el poder no vuelva a ejercerse contra la ciudadanía.

Finalmente, el presidente electo hizo un llamado a las Fuerzas Armadas Nacionales y a los cuerpos de seguridad del Estado de Venezuela a cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado en las urnas, recordándoles que su lealtad corresponde a la Constitución, al pueblo y al país:

“El país que viene debe ser un país de derechos, de instituciones y de esperanza”, concluyó.