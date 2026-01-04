Presidente Petro advierte que “sin base legal”, la detención de Maduro “se convierte en secuestro”

El presidente Gustavo Petro aseguró que la detención de Nicolás Maduro no tiene sustento jurídico y advirtió que, en esas condiciones, “sin base legal para realizar una acción contra la soberanía de Venezuela, la detención se convierte en secuestro”.

Según Petro, el Papa León XIV también rechazó la retención del mandatario venezolano. En su pronunciamiento, el jefe de Estado colombiano sostuvo: “Condené las detenciones políticas de opositores en Venezuela y pedí una amnistía general para todos, pero exactamente lo mismo que hacía el gobierno de Maduro lo hace ahora, con centenares de muertos venezolanos, el gobierno de Donald Trump”.

Petro reiteró que nunca reconoció el último gobierno de Maduro y explicó: “Yo no reconocí nunca el último gobierno de Nicolás Maduro, porque las elecciones de abril no fueron libres por la exclusión de candidatos, por las detenciones y por el bloqueo y la puesta de dinero para asesinar a uno de los candidatos por el poder judicial de los EE. UU.”.

No obstante, el presidente colombiano enfatizó que la detención ordenada por Donald Trump es inaceptable: “Pero sé perfectamente que lo hecho por Donald Trump es aberrante. Han destruido el Estado de derecho a nivel mundial. Se han orinado sangrientamente sobre la soberanía sagrada de toda Latinoamérica y el Caribe”.

Por otra parte, Petro se refirió a lo que calificó como una postura imperial frente a Venezuela: “Rechazo profundamente una actitud tan imperial que quiere regresar a Venezuela, después de la lucha de Bolívar, a convertirla en una colonia”.

Finalmente, hizo un llamado al pueblo venezolano: “El pueblo de Venezuela, independientemente de su composición política, debe unirse para salir a las calles. Por fin manifestaciones de toda Venezuela unida por la soberanía, la independencia y la paz”.

Por eso, Petro concluyó con una advertencia sobre los intereses petroleros: “No vale el cansancio y la desilusión, los dólares que prometen a Venezuela se los van a llevar con creces con el petróleo que pretenden robar”.

