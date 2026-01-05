Internacional

El abogado de Maduro afirmó que “por el momento no solicitará la libertad bajo fianza”

Tanto el presidente Nicolas Maduro, como Cilia Flores, se declararon inocentes en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

Barry Pollack, abogado del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. FOTO: Hilary Wardhaugh/PA Images vía Getty Images

Barry Pollack, el abogado del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó en el tribunal de Nueva York que “por el momento no solicitará la libertad bajo fianza” para el mandatario, aunque no descartó hacerlo más adelante.

Noticia en desarrollo…

