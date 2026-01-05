El abogado de Maduro afirmó que “por el momento no solicitará la libertad bajo fianza”

Barry Pollack, abogado del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. FOTO: Hilary Wardhaugh/PA Images vía Getty Images / Hilary Wardhaugh - PA Images

Barry Pollack, el abogado del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó en el tribunal de Nueva York que “por el momento no solicitará la libertad bajo fianza” para el mandatario, aunque no descartó hacerlo más adelante.

Noticia en desarrollo…

