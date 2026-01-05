El abogado de Maduro afirmó que “por el momento no solicitará la libertad bajo fianza”
Tanto el presidente Nicolas Maduro, como Cilia Flores, se declararon inocentes en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
Barry Pollack, el abogado del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó en el tribunal de Nueva York que “por el momento no solicitará la libertad bajo fianza” para el mandatario, aunque no descartó hacerlo más adelante.
Noticia en desarrollo…
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles