Más de 6 mil familias en Buenaventura afectadas por las lluvias
El desbordamiento de varios ríos ha provocado inundaciones en comunidades rurales del distrito.
Buenaventura
Las fuertes lluvias de las últimas semanas han provocado crecientes en varios ríos de Buenaventura, afectando a más de 6 mil familias, principalmente en zonas rurales.
Entre los afluentes con mayores niveles se encuentran los ríos Naya, Yurumanguí, San Juan, Calima, Raposo, Cajambre, Anchicayá, Dagua y Mayorquín.
De acuerdo Diana Cabrera, jefe de la Oficina Distrital de Gestión del Riesgo, ya se inició la atención humanitaria a algunas comunidades.
“Ya atendimos, con la primera asistencia humanitaria, a Río Naya, atendimos a Río Yurumanguí, a Mayorquín y venimos realizando este cronograma para los próximos días terminar de atender las otras comunidades”, detalló.
Además de las afectaciones a viviendas, las lluvias han golpeado los cultivos y las actividades productivas de estas comunidades, que dependen del pan coger y de la economía rural.
Las autoridades distritales anunciaron que adelantan articulaciones con el departamento, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y el Ministerio de Agricultura, con el fin de intervenir los puntos críticos y avanzar en la reactivación económica de las zonas afectadas.