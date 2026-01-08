Más de 6 mil familias en Buenaventura afectadas por las lluvias

La Oficina Distrital de Gestión del Riesgo inició la atención humanitaria a algunas comunidades.

Buenaventura

Las fuertes lluvias de las últimas semanas han provocado crecientes en varios ríos de Buenaventura, afectando a más de 6 mil familias, principalmente en zonas rurales.

Entre los afluentes con mayores niveles se encuentran los ríos Naya, Yurumanguí, San Juan, Calima, Raposo, Cajambre, Anchicayá, Dagua y Mayorquín.

De acuerdo Diana Cabrera, jefe de la Oficina Distrital de Gestión del Riesgo, ya se inició la atención humanitaria a algunas comunidades.

“Ya atendimos, con la primera asistencia humanitaria, a Río Naya, atendimos a Río Yurumanguí, a Mayorquín y venimos realizando este cronograma para los próximos días terminar de atender las otras comunidades”, detalló.

Además de las afectaciones a viviendas, las lluvias han golpeado los cultivos y las actividades productivas de estas comunidades, que dependen del pan coger y de la economía rural.

Las autoridades distritales anunciaron que adelantan articulaciones con el departamento, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y el Ministerio de Agricultura, con el fin de intervenir los puntos críticos y avanzar en la reactivación económica de las zonas afectadas.