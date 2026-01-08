Ejército destruyó material explosivo en Labranzagrande, Boyacá

Más de 100 kilos de explosivos, que serían del ELN, fueron encontrados y destruidos por el Ejército Nacional

Labranzagrande

En el marco de las acciones de seguridad que adelanta el Ejército Nacional para proteger a la población civil, tropas adscritas a la Primera Brigada en el departamento de Boyacá, lograron ubicar y destruir material explosivo en zona rural del municipio de Labranzagrande, Boyacá.

La operación se desarrolló como parte del Plan de Operaciones Ayacucho Plus y contó con la participación de unidades del Batallón de Artillería de Campaña N.° 1 Tarqui, quienes realizaron labores de registro y control en la vereda El Salitre. Durante el procedimiento fueron encontradas cuatro canecas que contenían cerca de 100 kilogramos de una sustancia con características similares al ANFO, un explosivo de alto poder.

“En el desarrollo del Plan de Operaciones Ayacucho Plus que tiene nuestro Ejército Nacional, tropas de la Primera Brigada obtienen el resultado de localizar un material explosivo en la vereda El Salitre, zona rural del municipio de Labranzagrande. Allí se encontraron aproximadamente 100 kilogramos de una sustancia muy similar al ANFO, es una mezcla explosiva utilizada por estos grupos armados organizados, en especial el GAO ELN que tiene su área de delincuencia sobre este sector”, aseguró el coronel Eddy Raúl Cardona, comandante de la Primera Brigada del Ejército en Boyacá, quien además destacó la colaboración de la ciudadanía al denunciar este tipo de hechos.

“Estas labores se llevan a cabo gracias a, digamos, una campaña que estamos haciendo nosotros como Ejército Nacional de Colombia y es el plan de recompensa, entonces aquí tenemos algunas personas que nos han dado una información y nos han llevado hasta este lugar donde encontramos esta gran cantidad de explosivos, es gracias a los comunicados y gracias a las personas que han tenido ese valor civil que tanto lo hemos inculcado en el departamento para que podamos minimizar de alguna manera el accionar de los grupos armados organizados en el departamento de Boyacá”, agregó el coronel.

Tras el hallazgo, los uniformados aplicaron de inmediato los protocolos de seguridad, acordonando el área y garantizando la protección tanto del personal militar como de los habitantes del sector, con el fin de evitar cualquier afectación a la vida o a los bienes de la comunidad.

El material fue posteriormente destruido de manera controlada por personal experto, eliminando por completo el peligro que representaba para la región.

Las autoridades militares de Boyacá adelantan las investigaciones correspondientes y conocer para qué iban a ser utilizados.

“Bueno, las características o el empleo en el terrorismo es especialmente para algún tipo de atentado sobre la vía, sobre algún tipo de casco urbano. No sé las pretensiones, pero realmente lo que hacemos nosotros es como históricamente determinar en qué ellos han utilizado este tipo de elementos explosivos en su empleo en el terrorismo ”, dijo.

Con esta operación, la Primera Brigada del Ejército Nacional ratifica su compromiso con la seguridad, la convivencia y el bienestar de los boyacenses, y continúa desarrollando operaciones permanentes para preservar el orden y la estabilidad en el territorio.