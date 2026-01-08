Córdoba: se mantiene expectativa por apoyo de cuestionada casa política para candidatos a Congreso

Montería

La casa Calle, liderada por el diputado Gabriel Calle Aguas definió recientemente apoyo para Senado, sellando alianza con el liberal Camilo Torres Villalba, quien también pertenece a una “poderosa casa” que se ha concentrado en el municipio de Puerto Colombia, cercano a Barranquilla en el departamento del Atlántico.

Frente a la curul de paz, este movimiento político del sur de Córdoba anunció respaldo hacia el reconocido líder social José David Ortega; sin embargo, para la Cámara de Representantes u ordinaria, aún no oficializan apoyo, pese a algunas muestras de solidaridad con la lista del Pacto Histórico que en el caso de este departamento es encabezada por el exaspirante a la Alcaldía de Montería, Luis Fernando Ballesteros.

Le puede interesar en La W: Casa Calle define apoyo para las próximas elecciones legislativas 2026: estos serían los candidatos

Recientemente, el diputado Calle Aguas expresó a través de X lo siguiente: “Toda mi solidaridad con la lista a la Cámara del Pacto Histórico en Córdoba, hoy atacada por una campaña burda de desinformación orquestada por la dirigencia política tradicional del departamento, desesperada por conservar privilegios y cerrar el paso a las fuerzas emergentes. El Pacto Histórico merece tener y tendrá su primer representante a la Cámara por Córdoba. No es una opinión: es una realidad que se abre paso. A las maquinarias de siempre las cuentas no les dan, y por eso mienten”.

De acuerdo con lo informado por el mismo diputado Calle, solo hasta mediados de enero de 2026 presentarían respaldo oficial a la Cámara y resalta que la lista del Pacto Histórico sería “una opción”.

Esta casa política también es integrada por el excongresista Andrés Calle Aguas, quien es procesado por su presunta vinculación en el sonado escándalo de la UNGRD y el alcalde de Montelíbano, Gabriel Calle Demoya.