Casa Calle define apoyo para las próximas elecciones legislativas 2026: estos serían los candidatos

Montería

En medio de un evento realizado el pasado 27 de diciembre en un hotel de Montería, el diputado Gabriel Calle Aguas selló alianza con el aspirante a Senado por el Partido Liberal, Camilo Torres Villalba, quien pertenece a una “poderosa casa política” que se ha concentrado en Puerto Colombia, municipio cercano a Barranquilla en el Atlántico.

Torres Villalba es hijo del exalcalde de Puerto Colombia, Camilo Torres Romero y la exalcaldesa y exrepresentante a la Cámara, Martha Patricia Villalba, quien es cuñada del contratista Euclides Torres.

“Ellos tienen un ejercicio muy positivo en Atlántico que ha demostrado resultado y transformación. Lograron ser claves en el triunfo del presidente de la República, por eso son unos aliados estratégicos”, expresó Gabriel Calle Aguas.

Por su parte, Camilo Torres, señaló que “con este proyecto que estamos emprendiendo juntos -familia Calle y familia Torres- vamos a crecer en este departamento que será fundamental para alcanzar la votación más alta en todo el Partido Liberal a nivel nacional”.

Asimismo, el diputado Calle dijo que apoyarán al reconocido líder social José David Ortega, quien aspira a la curul de la Circunscripción Transitoria Especial para la Paz por el sur de Córdoba.

“Vamos a acompañar a José David Ortega, quien representa a la comunidad víctima del sur de Córdoba. En el sector de la Cámara ordinaria en Córdoba se ha presentado un bloqueo de la clase política, cerrando listas y evitando que los proyectos sociales tengan entrada para la elección; sin embargo, esta casa decidirá en enero a quién va a respaldar a la Cámara de Representantes”, puntualizó el diputado Calle.

En ese sentido, el aspirante a la curul de paz José David Ortega, sostuvo que “el grupo político ha estado defendiendo las reformas del cambio y nosotros también hemos estado en ese escenario. Ellos reconocen acuerdos comunes en favor de algunas poblaciones y, en mi caso, específicamente, con las del sur de Córdoba”.

Cabe recordar que, la casa Calle es integrada por el diputado Gabriel Calle Aguas, su hermano Andrés Calle Aguas, quien es investigado por su supuesta vinculación en el sonado escándalo de la UNGRD y su padre, el actual alcalde de Montelíbano, Gabriel Calle Demoya, procesado por presuntas irregularidades en contratación durante su primera administración en este mismo municipio del sur del departamento.