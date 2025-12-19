Votaremos por joven liberal que próximamente tendrá nombre y apellido: diputado Gabriel Calle

El diputado y exaspirante a la Gobernación de Córdoba, Gabriel Calle Aguas, confirmó que apoyarían un candidato de línea liberal para las próximas elecciones a Congreso 2026.

Asimismo, se refirió a la situación de su hermano, el excongresista Andrés Calle Aguas, quien fue vinculado al escándalo de la UNGRD, por el cual se encuentra privado de la libertad.

“Quiero referirme por primera vez a un tema personal, la situación jurídica de mi hermano Andrés Calle, en quien confiamos y ratifico públicamente su inocencia. Nuestra decisión es no desafiar la justicia, respetar la ley y defender la inocencia de Andrés Calle hasta en la honorable Corte Suprema de Justicia”, expresó el diputado en la Asamblea de Córdoba.

Pese a que el diputado había anunciado que esta casa política tendría candidato propio en las próximas elecciones a Congreso, finalmente habrían optado por otra estrategia.

“A pesar de ofrecimientos económicos, políticos, que tal vez muchos dirían que es absurdo rechazarlos, tomé la decisión de no aspirar a las elecciones legislativas del 8 de marzo”, precisó.

“Primero vamos a demostrar la inocencia de Andrés para que el mensaje del nuevo futuro de transparencia salga avante y pueda continuar ese trasegar en la política departamental. Vamos a participar con valentía, lo haremos dentro del liberalismo, ese liberalismo del cual nos han querido echar”, señaló.

“Somos liberales, acompañamos un proyecto de cambio nacional como liberales, por eso votaremos por un joven liberal que represente los valores del liberalismo. Esa es la decisión política de mi familia, próximamente tendrá nombre y apellido”, concluyó.

Cabe recordar que, el Partido Liberal tiene como director departamental al exgobernador de Córdoba, Orlando Benítez, quien fue aliado de la casa Calle.

Este grupo político también lo integra el alcalde de Montelíbano, Gabriel Calle Demoya, padre del diputado y del excongresista, quien es investigado por presuntas irregularidades en contratación.