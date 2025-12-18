Expectativa de cara a las elecciones legislativas 2026 en Córdoba: ‘casa Besaile’ estaría dividida

Expectativa de cara a las elecciones legislativas 2026 en Córdoba: ‘casa Besaile’ va dividida. (Sebastián Barros/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Montería

Cerrados los tiempos de la Registraduría Nacional del Estado Civil para cualquier tipo de ajuste o modificación en las listas para Senado y Cámara, en Córdoba hay expectativa por las casas políticas que buscan mantener curul y las que quieren abrirse paso en el legislativo.

El Partido de La U presenta una reñida lista al figurar nombres como el de Jhony Besaile, hermano del condenado excongresista Musa Besaile, de quien estaría distanciado por “intereses políticos”, teniendo en cuenta que la esposa de este último Milena Flórez, también aspira a Senado por la coalición del Frente Amplio Unitario de orientación progresista.

Lea también en La W: Escenarios políticos en Córdoba: algunos desisten y otros persisten para ocupar curul en el Senado

Fuentes del departamento de Córdoba confirmaron a este medio que el grupo político del exsenador Musa Besaile estaría buscando nuevos aliados en esta sección del país.

En la misma lista, se encuentra Julio Elías Vidal, hermano del cuestionado exsenador Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías, quien se encuentra con libertad condicional. Julio Elías busca mantener la curul que hoy ostenta.

Mientras, la congresista Ana Paola García buscaría un salto de Cámara a Senado, contando con el respaldo de su esposo, el exalcalde de Buenavista, Félix Gutiérrez.

Entre tanto, Julio Chagüi, de quien se habían conocido dudas para aspirar, finalmente se inscribió para mantener su curul en Senado.

Cabe recordar que, la representante Saray Robayo Bechara, confirmó que no inscribió su nombre para las próximas elecciones legislativas porque se dedicará a su “rol de mamá”.

“He tomado una decisión muy difícil para mí, no aspirar al Senado, haré una pausa de mi carrera política para dedicarle tiempo a lo más hermoso que me ha regalado Dios: mi hija, mi familia, pero mi compromiso con Córdoba y Colombia sigue intacto”, dijo la congresista a través de sus redes sociales.

Por su parte, los conservadores quieren por primera vez lograr tres curules en Senado por Córdoba. Se trata de los exaliados políticos David Barguil, Wadith Manzur y el exalcalde Marcos Daniel Pineda.

De otro lado, Cambio Radical tendría la aspiración de Edgardo Espitia, quien es del grupo político del alcalde de Montería, Hugo Kerguelén.

Asimismo, el Partido Liberal, sin cartas para Cámara, presentó nuevamente el nombre de Fabio Amín Saleme para mantener curul en el Congreso.

- Caras nuevas: la exaspirante a la Alcaldía de Montería, Natalia López Fuentes también busca una curul en Senado y la exaspirante a la Gobernación de Córdoba, Yesica Cabeza, quien es la candidata de Fuerza de la Paz. Otra cara que llega a a la carrera política es la de Domingo Ayala, actual presidente de Fecode; quien fe avalado por la coalición Frente Amplio Unitario.

Una de las casas que también mantiene la expectativa es la liderada por el diputado Gabriel Calle Aguas, hermano del excongresista Andrés Calle (investigado por el escándalo de la UNGRD), porque aún no definen respaldos.