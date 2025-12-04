Escenarios políticos en Córdoba: algunos desisten y otros persisten para ocupar curul en el Senado

Montería

La excongresista Ruby Chagüi desistió de la idea de volver aspirar a Senado, pese a la invitación que le había hecho el mismo expresidente Álvaro Uribe Vélez; sin embargo, se mantendría en Centro Democrático como jefe de debate del partido en el Caribe colombiano.

Cabe recordar que la lista a Senado por Centro Democrático será cerrada, pero fuentes señalan que en Córdoba la invitación seguiría abierta para hacer parte de dicha lista y una de las que podría aceptarla sería Paola D’mbrossio Haddad, esposa del exembajador Daniel Cabrales.

Escenario Conservador:

El escenario conservador sigue captando la atención en Córdoba tras la aspiración de los exaliados políticos David Barguil, el senador Marcos Daniel Pineda y el representante Wadith Manzur.

Los hoy “rivales”, buscan asegurar curules en el Senado de la República. En ese sentido, han empezado a moverse por todo el departamento de Córdoba y parte del país para medir el pulso. De lograrse el objetivo, sería la primera vez que el Partido Conservador alcance tres curules por Córdoba.

De los tres aspirantes, solo David Barguil llevaría fórmula a la Cámara, su primo, el actual representante Nicolás Barguil.