Mesa directiva de la Asamblea de Córdoba será dirigida por un conservador cercano a David Barguil

Tras una sesión ordinaria realizada el pasado 26 de noviembre, la Asamblea de Córdoba eligió la mesa directiva para el periodo 2026, la cual será presidida por el diputado Gabriel Moreno, cercano políticamente al aspirante a Senado, David Barguil.

Como primer vicepresidente fue elegido Leonardo Villadiego, hijo del exdiputado y exalcalde de Sahagún, Baldomero Villadiego, y como segundo vicepresidente fue escogido Pedro Ortega, hijo del exdiputado Antonio ‘Toño’ Ortega, quien busca aspirar a la Cámara de Representantes en alianza con el candidato al Senado, Edgardo Espitia (cercano al alcalde de Montería, Hugo Kerguelén).

Mientras, en el Concejo de Montería se eligió presidente a Gian Berrío, con la primera vicepresidencia se quedó Duván Sánchez y la segunda vicepresidencia fue para Elkin Ávila Ávila, estos dos últimos del Partido Liberal, cercanos al exgobernador de Córdoba, Orlando Benítez, quien luego de esta elección, expresó lo siguiente en la red social X:

“Felicitaciones a la nueva mesa directiva del Concejo de Montería 2026. Dios los bendiga e ilumine en ese nuevo reto de representar las voces de los monterianos en la corporación”, dijo el exmandatario departamental que también extendió las felicitaciones a la mesa directiva de la Asamblea.

A los mensajes en redes, también se sumó el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, quien para el caso del Concejo de Montería manifestó: “extiendo mi felicitación a la nueva mesa directiva del Concejo de Montería, encabezada por Gian Berrío y todo su equipo. Cuenten con nuestro respaldo para trabajar de manera articulada por el bienestar de los monterianos y progreso de Córdoba”.