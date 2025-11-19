Córdoba tendría cerca de 15 aspirantes a Senado en las próximas elecciones a Congreso

Montería

Las elecciones a Congreso 2026 mantienen la expectativa en el departamento de Córdoba, donde aspirarían cerca de 15 personas al Senado de la República. Varias y, algunas, cuestionadas casas políticas buscan conservar las curules en el legislativo.

De acuerdo con lo conocido hasta el momento, por el Partido de La U aspirarían los siguientes:

1) John Besaile (hermano del exsenador Musa Besaile y el exgobernador de Córdoba, Edwin Besaile)

2) Saray Robayo Bechara (esposa del condenado excontratista Emilio Tapia).

3) Ana Paola García (esposa del exalcalde de Buenavista, Félix Gutiérrez).

4) Julio Elías Vidal (hermano del condenado exsenador Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías)

5) Antonio Correa

Partido Conservador:

6) David Barguil

7) Wadith Manzur (actual representante a la Cámara).

8) Marcos Daniel Pineda (exalcalde de Montería)

Partido Liberal:

9) Fabio Amín Saleme

Colombia Renaciente:

10) Jorge ‘Davo’ Pastrana (exalcalde de Sahagún).

Movimiento Político Creemos:

11) Natalia Fuentes (exaspirante a la Alcaldía de Montería)

Fuerza de la Paz:

12) Milena Flórez (esposa del condenado exsenador Musa Besaile).

13) Yessica Cabeza (exaspirante a la Gobernación de Córdoba).

Centro Democrático:

14) Estaría estudiando la posibilidad de una nueva aspiración de la exsenadora Ruby Chagüi.

El número 15 sería Edgardo Espitia, cercano al alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, quien, según fuentes, aún no habría adoptado una decisión definitiva sobre el partido político, pese a que La U le dio la bienvenida recientemente. Otro que también ha hecho guiños para respaldar esta aspiración es Cambio Radical.

¿Cómo está el panorama para la Cámara de Representantes?

El panorama político para Cámara de Representantes aún no se ha definido en gran parte. Hasta el momento, se han conocido estas posibles aspiraciones:

Partido de La U:

Julio Chagüi, quien es primo de Ruby Chagüi y, actualmente, senador de la República.

Partido Conservador:

Nicolás Barguil, primo y fórmula del exsenador David Barguil.

Colombia Renaciente:

Marta Ruiz (esposa del exgobernador de Córdoba, Orlando Benítez).

Heydi Torres Becerra (exalcaldesa de Puerto Escondido).

Juan David Rangel, quien renunciaría al Concejo de Montería.

Pacto Histórico:

Luis Fernando Ballesteros (exaspirante a la Alcaldía de Montería).

Mientras, José Luis ‘Joche’ Abdala estaría a la espera de posibles acuerdos para definir el partido por el cual aspiraría, teniendo en cuenta que sería fórmula de Edgardo Espitia. Otro de los que también busca abrirse camino es el exdiputado Antonio ‘Toño’ Ortega.

Cabe recordar que, el proceso de inscripciones de candidaturas iría hasta el próximo 8 de diciembre de 2025, según lo anunciado por la Registraduría Nacional del Estado Civil.