Panorama político: Partido de La U habría desistido de llevar lista cerrada para Cámara en Córdoba

Fuentes del Partido de La U informaron a La W Radio que la idea de ir con lista cerrada para Cámara de Representantes “no se ajustaba a las políticas internas de la colectividad”. En ese sentido, se desistió de la propuesta que se había hecho pública a través de la red social X.

El pasado 4 de noviembre, miembros del partido político en Córdoba hicieron pública una fotografía en la que también aparecía el director colegiado del Partido de La U, Alexander Vega, asegurando que “la lista a la Cámara del Partido de La U en Córdoba más fuerte que nunca: lista cerrada, un equipo comprometido, unido y con la convicción de conquistar tres curules para seguir trabajando por el desarrollo, el progreso y las oportunidades de todos los cordobeses”. Sin embargo, horas más tarde, la información se bajó de la cuenta oficial.

Según lo indicado a este medio, en dicha decisión no se habría tenido en cuenta la postura de congresistas de La U como Julio Elías Chagüi y John Besaile, lo cual hizo que la mencionada propuesta se cayera.

“La lista va como ha sido siempre: abierta”, establecieron fuentes a este medio de comunicación.

Cabe recordar que, en la lista cerrada que se había planteado inicialmente, se anunciaron los nombres de José Luis ‘Joche’ Abdala y Antonio ‘Toño’ Ortega, aliados de Edgardo Espitia aspirante a Senado, y de Lucía Tous (aliada de la congresista Ana Paola García), como cabeza para lograr las tres curules en la Cámara.

En la fotografía que generó polémica, aparecían ‘Joche’ Abdala, Antonio Ortega, Edgardo Espitia (cercano al alcalde del Montería, Hugo Kerguelén), el exalcalde de Buenavista, Félix Gutiérrez y los congresistas Julio Elías Vidal (hermano de Ñoño Elías), Ana Paola García y Saray Robayo Bechara.