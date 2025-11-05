Partido de La U anuncia lista cerrada para Cámara de Representantes en Córdoba
La decisión se conoció tras un encuentro en la ciudad de Bogotá el pasado 4 de noviembre.
Montería
A través de la red social X, el Partido de La U anunció lista cerrada para Cámara de Representantes en Córdoba, la cual estaría liderada por José Luis ‘Joche’ Abdala, el exdiputado cordobés Antonio ‘Toño’ Ortega y la exaspirante a la Alcaldía de Sahagún, Lucía Tous.
“La lista a la Cámara del Partido de La U en Córdoba más fuerte que nunca: lista cerrada, un equipo comprometido, unido y con la convicción de conquistar tres curules para seguir trabajando por el desarrollo, el progreso y las oportunidades de todos los cordobeses”, expresó La U en su cuenta oficial.
La decisión se habría adoptado en medio de un encuentro registrado en la ciudad de Bogotá, donde estuvieron presentes el exregistrador y actual director colegiado del Partido de La U, Alexander Vega, ‘Joche’ Abdala, Antonio Ortega, el aspirante a Senado, Edgardo Espitia (cercano al alcalde del Montería, Hugo Kerguelén), el exalcalde de Buenavista, Félix Gutiérrez y los congresistas Julio Elías Vidal (hermano de Ñoño Elías), Ana Paola García y Saray Robayo Bechara, quienes serían candidatos al Senado de la República.
En la foto pública no estuvo presente el actual senador John Besaile (hermano del excongresista Musa Besaile y el exgobernador Edwin Besaile), quien también es cercano al gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta y buscaría mantener su curul en el Congreso.