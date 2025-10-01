Conservatismo en Córdoba: entre alianzas y rupturas de cara a las elecciones a Congreso. Foto: suministrada.

Montería

Córdoba se mantiene en expectativa luego de que fuentes confirmaran que tres conservadores que, en su momento, fueron amigos ahora serán rivales en las próximas elecciones legislativas 2026. Se trata del senador y exalcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda, el representante a la Cámara por el departamento Wadith Manzur y el excongresista David Barguil.

Según lo establecido, los tres aspirarían al Senado de la República. Pineda y Manzur aún no definirían fórmulas; sin embargo, Barguil conformaría equipo con el actual representante a la Cámara, Nicolás Barguil.

Le puede interesar en La W: Un 10% de líderes amenazados tendría esquema de seguridad en Córdoba: defensor de derechos humanos

En medio de esta carrera con miras al Congreso de la República, Manzur ha empezado a “reclutar” personas que antes militaban en las filas de la casa Pineda García. Un ejemplo es el diputado Remberto Tapia, quien confirmó a La W que desde mayo del año 2025 ha empezado a apoyar el proyecto político del representante cereteano.

Tras esta última decisión, Tapia destacó que con las referenciadas casas políticas mantiene amistad; pero con Manzur resaltó que “tenemos identidad en varios aspectos políticos”.

Sobre las aspiraciones de David Barguil, este medio intentó consultar al excongresista para conocer más detalles, pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta.