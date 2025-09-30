Un 10% de líderes amenazados tendría esquema de seguridad en Córdoba: defensor de derechos humanos

Un 10% de los líderes amenazados tendría esquema de seguridad en Córdoba: defensor de derechos humanos. Foto: Colprensa( Thot )

Montería

El defensor de derechos humanos de Córdoba, José David Ortega, advirtió que la situación para los líderes sociales se torna preocupante ante el elevando número de denuncias por amenazas en esta sección del país, las cuales se intensifican en época preelectoral. Según el dato oficial de la Policía, en el departamento habría una cifra de 83 casos de intimidaciones.

Pese a lo expuesto, Ortega señaló que de la citada cifra, un mínimo porcentaje de estos líderes contaría con esquema de seguridad.

“De esos 80 compañeros, podríamos decir que máximo un 10% podría tener esquema de seguridad. También hay que tener claro que hay líderes que prefieren salir de los territorios sin denunciar por el riesgo que existe en los territorios; esa es una de las realidades”, dijo a La W el también líder José David Ortega.

Asimismo, informó que esta situación no sería exclusiva del sur de Córdoba, donde hay una fuerte presencia de grupos armados ilegales, la problemática se habría extendido en los 30 municipios del departamento. En ese sentido, hizo un llamado para que se brinden garantías a los liderazgos sociales en los territorios, teniendo en cuenta que en lo que va corrido del año 2025, dos líderes han sido víctima de atentados con arma de fuego.

“En la mesa territorial de garantías se intenta hacer una ruta que permita brindar protección a estos líderes que han denunciado casos de amenaza en Córdoba. Los atentados son reprochables desde cualquier punto de vista”, agregó.

Por su parte, las autoridades han indicado que la seguridad se ha reforzado en el departamento con la llegada de cerca de 100 nuevos policías que estarán distribuidos en el territorio cordobés para atender este tipo de situaciones.