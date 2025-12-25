Un fallecido deja ola invernal en el Valle del Cauca

Las lluvias registradas en las últimas horas en el Valle del Cauca dejaron una persona fallecida y múltiples afectaciones en los municipios del norte y centro del departamento.

Las autoridades confirmaron que la víctima es un hombre que perdió la vida como consecuencia de un deslizamiento de tierra en el municipio de Buga.

El secretario de Gestión del Riesgo y Desastres, Francisco Tenorio, confirmó que entre los municipios más afectados se encuentra Tuluá por el desbordamiento del río que provocó el colapso del sistema de alcantarillado, inundando de al menos cinco barrios.

En San Pedro los organismos de emergencia trabajan con la Concesión Maya Vial para atender la creciente de la quebrada La Artieta, mientras que en Calima–El Darién, sector Río Bravo, reportan daños por crecientes súbitas y deslizamientos.

Las autoridades reiteraron el llamado a mantener activos los planes de contingencia ante la persistencia de la temporada de lluvias.