En Colombia, a pesar de que cada vez es más frecuente el uso de pagos electrónicos y de billeteras digitales para hacer transacciones, el uso del dinero en efectivo sigue dominando.

Según una encuesta realizada por el Banco de la República el pasado mes de noviembre sobre el uso de herramientas habituales para pagos, el dinero en efectivo representa el 77,8% de las transacciones y el 78,6% del valor total de los pagos en el país.

Siendo así, es común que las personas se pregunten cuál es el monto máximo de dinero en efectivo que es legal cargar, ya que es un asunto que compete vigilar a las autoridades tributarias y aduaneras.

¿De cuánto es la suma máxima de dinero en efectivo que se puede transportar en Colombia?

En Colombia no existe una “cifra tope” para portar dinero en efectivo cuando una persona se encuentra dentro del país y se desplaza entre ciudades o regiones.

Autoridades y expertos en Derecho han señalado que portar grandes cantidades de dinero en efectivo en territorio nacional no es un delito en sí mismo ni está limitado por una cifra fija según la ley.

Lo anterior significa que, si una persona lleva consigo una alta suma de dinero en pesos colombianos o hasta en dólares, no está incumpliendo una norma solamente por la cantidad que lleva. Si puede demostrar que el origen de esos recursos es lícito y así lo justifica ante una autoridad, no hay problema.

Sin embargo, si se cruza una frontera –al salir o ingresar al país–, sí existen reglas claras que conllevan obligaciones legales y, de no cumplirse los procedimientos establecidos, existe riesgo de ser sancionado.

Eso sí: las autoridades pueden hacer controles y exigir documentación si consideran que podría haber irregularidades, de acuerdo con lo que establece la Ley 1121 de 2006 que combate el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Pueden hacerlo si, por ejemplo, la cantidad de dinero es inusualmente alta o habría actividades ilícitas de por medio.

¿De cuánto es la suma máxima de dinero en efectivo que se puede llevar al cruzar fronteras?

Al entrar o salir de Colombia con dinero en efectivo, la normativa sí determina un límite.

Sin declaración, el tope es de diez mil dólares estadounidenses (USD $10.000) o su equivalente en cualquier moneda, ya sea pesos colombianos (alrededor de $38 millones en la actualidad) u otra divisa. Ese monto se aplica tanto para ciudadanos colombianos como para extranjeros que viajan hacia o desde Colombia por vía aérea, terrestre o marítima.

Si se transportan más de USD $10.000 en efectivo o títulos representativos de dinero (como cheques o giros) al cruzar una frontera, es obligatorio que sean declarados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

¿Cómo se declara el ingreso o salida de más de USD $10.000 de Colombia?

La herramienta para declarar el ingreso o salida de más de USD $10.000 de Colombia es el Formulario 530 de la Dian , llamado: ‘Declaración de Equipaje, de Dinero en Efectivo y de Títulos Representativos de Dinero – Viajeros’.

El objetivo de esta declaración es que las autoridades conozcan el monto total transportado, su origen, su destino y la ruta del viajero, para tener un control aduanero y prevenir delitos financieros.

El Formulario 530 se debe diligenciar y presentar antes de pasar por los controles migratorios en aeropuertos, pasos fronterizos o puertos.

Si no se declaran montos superiores a más de $USD 10.000, podría haber varios tipos de sanciones:

La autoridad aduanera retendrá el dinero excedente.

el dinero excedente. Multas basadas en un porcentaje del monto no declarado, de acuerdo con el Decreto 2245 de 2011 y la normativa de la Dian.

basadas en un porcentaje del monto no declarado, de acuerdo con el Decreto 2245 de 2011 y la normativa de la Dian. Una investigación judicial o administrativa si existen indicios de actividades ilícitas o falta de justificación del origen de los recursos.

