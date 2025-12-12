Dian hace operativos simultáneos en 13 ciudades para controlar contrabando en época navideña
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se toma este viernes ciudades principales y se concentra en cuatro sectores más vulnerables al ingreso de mercancía ilegal: licores, cigarrillos, tecnología y calzado.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se está tomando este viernes 13 ciudades de forma simultánea en operativos para hacerle frente al contrabando.
La entidad señaló que más de 300 funcionarios de la DIAN y cerca de 200 integrantes de la Policía Fiscal y Aduanera, el Invima y entes territoriales como gobernaciones y alcaldías, hacen parte de estas acciones de control que se desarrollan en cerca de 20 puntos en Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Valledupar, Riohacha, Montería, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Pereira, Ibagué, Cali y Bogotá.
“Con este cerco estratégico fortalecemos los controles sobre los principales corredores logísticos y zonas de alta actividad comercial del país, los operativos están concentrados en los cuatro sectores más vulnerables al ingreso de mercancía ilegal: licores, cigarrillos, tecnología y calzado, productos que históricamente han sido utilizados por redes de contrabando para evadir controles y afectar la competencia leal”, dijo Carlos Emilio Betancourt, director general (e) de la DIAN.
Con esto la entidad busca proteger el comercio formal, garantizar condiciones equitativas para los empresarios que cumplen con sus obligaciones y evitar que productos sin certificación sanitaria lleguen a los consumidores durante la temporada de final de año.
“Los operativos de hoy están dirigidos a las grandes organizaciones que afectan la economía nacional y no, a los pequeños establecimientos de comercio que son el último eslabón en la cadena del contrabando”, afirmó Betancourt.
Asimismo, informó que durante lo que resta de la temporada de fin de año, la DIAN intensificará los controles en bodegas, depósitos y centros de distribución.
Finalmente, la entidad estipuló que este sábado 13 de diciembre, la entidad realizará la última Jornada Nacional de Factura Electrónica del año.
