Incautan más de 4 mil botellas de licor adulterado y de contrabando en Bogotá. Foto: suministrada.

Bogotá

Tras cinco diligencias de allanamiento y registro adelantadas en horas de la madrugada a una bodega en el barrio Voto Nacional de la localidad de Los Mártires, las autoridades lograron incautar más de cuatro mil botellas y cajas de licor adulterado.

Según la información, varios locales exhibían las botellas de licor original junto a las de licor adulterado que era reenvasado y sellado al vacío al parecer en estos mismos lugares, para posteriormente distribuirlo en tiendas de barrio.

Así las cosas, fueron incautadas 4.077 botellas y cajas de licor adulterado y de contrabando: whiskey, aguardiente, ron, vodka, tequila, champagne, entre otros.

En los diferentes despliegues operativos, se ha logrado la captura de 25 personas por el delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico. Así mismo, se ha logrado la incautación de más de 6 mil botellas de licor adulterado.

Escuche W Radio en vivo: