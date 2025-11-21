Incautan 1.400 kilos de marihuana de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en el Huila
En la incautación también fue capturado el conductor del vehículo utilizado para transportar el estupefaciente.
La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional incautó 1.400 kilos de marihuana en la vía Popayán – La Portada, en jurisdicción del municipio de Isnos, Huila.
En la incautación también fue capturado el conductor del vehículo utilizado para transportar el estupefaciente.
El resultado se logró gracias a información suministrada por una fuente humana que alertó sobre un camión de servicio público que cubría la ruta Cali – Pitalito y que podría estar siendo empleado para movilizar droga.
Durante la inspección, los uniformados encontraron la marihuana oculta dentro de paneles adaptados para un cuarto frío.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Este cargamento pertenecería al Frente Dagoberto Ramos del GAO-r EMC, estructura criminal asociada a alias ‘Iván Mordisco’.
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles