Incautan 314 kilos de marihuana en la vía Bogotá – Girardot

El operativo fue realizado por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte (SETRA DECUN).

Foto: Suministrada.

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía adelantó la captura de dos personas y la incautación de 314 kilogramos de marihuana que eran transportados en un camión por la vía nacional Bogotá – Girardot, a la altura del peaje de Chinauta.

El operativo fue realizado por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte (SETRA DECUN), quienes durante un control rutinario identificaron el vehículo sospechoso.

Al inspeccionarlo, hallaron la droga oculta entre canastillas de cerveza y cajas de cartón, una modalidad de camuflaje utilizada para evadir los controles policiales.

“Con esta incautación seguimos cerrando el paso al transporte de drogas en las carreteras del país. Cada kilo incautado representa un golpe directo a las estructuras criminales que buscan usar nuestras vías para mover estupefacientes.” Dijo La brigadier general Susana Blanco Romero

