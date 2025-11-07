Incautan 314 kilos de marihuana en la vía Bogotá – Girardot
El operativo fue realizado por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte (SETRA DECUN).
La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía adelantó la captura de dos personas y la incautación de 314 kilogramos de marihuana que eran transportados en un camión por la vía nacional Bogotá – Girardot, a la altura del peaje de Chinauta.
El operativo fue realizado por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte (SETRA DECUN), quienes durante un control rutinario identificaron el vehículo sospechoso.
Al inspeccionarlo, hallaron la droga oculta entre canastillas de cerveza y cajas de cartón, una modalidad de camuflaje utilizada para evadir los controles policiales.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
“Con esta incautación seguimos cerrando el paso al transporte de drogas en las carreteras del país. Cada kilo incautado representa un golpe directo a las estructuras criminales que buscan usar nuestras vías para mover estupefacientes.” Dijo La brigadier general Susana Blanco Romero