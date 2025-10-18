Incautan más de media tonelada de cocaína y 150 kilos de marihuana en aguas del Caribe

Guardacostas y Aeronavales de la Armada de Colombia incautaron más de 650 kilogramos de sustancias ilícitas que eran transportadas a bordo de una embarcación tipo Go Fast, la cual fue interceptada al suroeste de Cabo de la Vela, La Guajira.

Un avión Patrullero Marítimo de la Armada Nacional detectó la motonave navegando de forma sospechosa y a alta velocidad, por lo que fue desplegada una Unidad de Reacción Rápida -URR- de la Estación de Guardacostas de Santa Marta, que al poco tiempo logró interceptarla y poner fin a su intención criminal.

Lea también: Autoridades incautaron 100 kilogramos de marihuana en el Quindío

Durante la inspección fueron hallados al interior de la embarcación 30 costales que contenían más de 800 paquetes con sustancias ilícitas, los cuales, tras ser analizados por personal de la Seccional de Investigación Criminal -SIJIN- de la Policía Nacional, dieron positivo para 508,4 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 150,7 kilogramos de marihuana.

Con esta incautación, se evitó la distribución de aproximadamente 1.2 millones de dosis de cocaína y 25.000 dosis de marihuana, representando una afectación a las finanzas de las organizaciones narcotraficantes cercana a los 24 millones de dólares en el mercado ilegal internacional.

En la operación fueron capturados tres individuos, dos de nacionalidad dominicana y uno colombiano.