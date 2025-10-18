Autoridades incautaron 100 kilogramos de marihuana en el Quindío

El Ejército y la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía del Quindío, incautaron 91 kilogramos de marihuana que eran transportados en un vehículo particular sobre la ruta Valle del Cauca - Ibagué - Bogotá, a la altura del municipio de Calarcá, Quindío.

Lea también: Armada continúa buscando a 5 personas desaparecidas tras naufragio en el Pacífico

Durante el registro efectuado en un puesto de control sobre la vía La Línea, los soldados hallaron 29 paquetes ocultos dentro del automotor con la sustancia ilícita.

Al parecer, la droga pertenecería a grupos delincuenciales organizados dedicados al narcotráfico y tendría como destino el microtráfico en la ciudad de Ibagué, Tolima.