Armada incautó más de una tonelada de marihuana en Santa Marta

Incautada más de una tonelada de marihuana en Santa Marta/ Estación de Guardacostas de Santa Marta.

Santa Marta

La Armada de Colombia logró la incautación de más de una tonelada de marihuana que eran transportados a bordo de una motonave tipo Go Fast, la cual navegaba a alta velocidad y de forma sospechosa, al parecer con destino hacia Centroamérica.

Según la información entregada por las autoridades, el operativo se llevó a cabo al noroeste de Santa Marta, en el departamento del Magdalena, luego de que una aeronave tipo Patrullero Marítimo de la Institución Naval detectara un contacto sospechoso de una embarcación, mediante sus sistemas de control y vigilancia.

Durante la inspección, los tripulantes —dos de nacionalidad costarricense y uno nicaragüense— fueron sorprendidos en flagrancia transportando 63 sacos con 2.397 paquetes rectangulares. Los sujetos, la embarcación y el material incautado fueron trasladados a un puerto seguro en la costa colombiana, donde quedaron a disposición de las autoridades competentes para el proceso de judicialización correspondiente.