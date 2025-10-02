Frustrado intento de robo a empresa de valores deja 10 capturados en Santa Marta

La Policía Nacional de Santa Marta, capturó a 10 personas que intentaron hurtar la empresa de valores Brinks, en el edificio donde funciona el Banco de la República.

Según información de las autoridades, estos delincuentes emularon un vehículo con logos y características de la compañía transportadora de valores, para ingresar a las instalaciones. Una vez se alerta por parte de la entidad y gracias a la efectiva reacción policial, se logra la captura de 4 personas al interior del edificio y otras 3, cerca al lugar de los hechos, a quienes se les incautó armas de fuego y otros elementos.

Asimismo, en el sector de El Rodadero, fueron capturadas 3 personas más con elementos industriales (oxígeno y sopletes) y un vehículo con placas falsas, por lo que se está investigando si tiene relación.

Entre los capturados se encuentra alias “Cabe”, quien recientemente había salido de prisión en la ciudad de Cartagena y al parecer, se desempeñaba como coordinador del grupo criminal y presuntamente realizó las coordinaciones para obtener información privilegiada.

Las personas capturadas presentan anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir, hurto, falsedad personal, homicidio y porte ilegal de armas, entre otros.

Durante el operativo fueron incautadas dos armas de fuego, tres vehículos, dos camionetas y un vehículo modificado.