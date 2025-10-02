Bogotá vivió el septiembre menos violento en 22 años: homicidios se redujeron en un 40%

Hace un año, Bogotá vivió uno de los meses de septiembre más violentos de los últimos tiempos. Sin embargo, en este 2025, las cifras en la capital dieron un vuelco total.

La implementación de acciones preventivas y operativas de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de Seguridad permitió que hoy se pueda decir que en Bogotá se redujeron en 40 % los homicidios.

En septiembre del 2024 se presentaron 129 homicidios en la capital del país. Esa cifra disminuyó considerablemente, ya que en el mismo mes de 2025 ocurrieron 81 homicidios, es decir 48 casos menos.

“Nos permite registrar en septiembre de 2025 el número más bajo de homicidios, respecto al mismo mes de los últimos 22 años. Este avance nos motiva a seguir trabajando para contener y reducir definitivamente este delito en la ciudad”, dijo Galán.

Le puede interesar: 30 hombres señalados de cometer homicidio fueron capturados en Bogotá

En lo corrido de 2025, la Policía Metropolitana de Bogotá ha capturado 396 personas por homicidio (143 en flagrancia y 253 mediante orden judicial). También ha incautado 1.248 armas de fuego, más de 105 armas neumáticas y 139.152 armas cortopunzantes, evitando que fueran utilizadas en delitos como hurto, lesiones personales, violencia intrafamiliar y homicidio.

Escuche W Radio en vivo: