Santa Marta pone a rodar el primer bus eléctrico

El vehículo cubrirá la ruta hacia el aeropuerto y mantendrá el mismo costo del pasaje establecido en el sistema de transporte público actual.

Santa Marta pone a rodar el primer bus eléctrico/ Alcaldía de Santa Marta.

Santa Marta

En la ciudad se llevó a cabo el lanzamiento del primer bus eléctrico articulado por el Sistema Estratégico de Transporte Público, SETP, con el Gobierno nacional.

Los impactos esperados con el lanzamiento de este plan piloto incluyen la reducción de emisiones contaminantes y la mejora en la calidad del aire, junto con una mayor seguridad y confort para los usuarios.

Durante dos meses estará en funcionamiento con una capacidad para 50 pasajeros, de los cuales 25 podrán ir sentados, además con un espacio para personas con movilidad reducida y una autonomía eléctrica aproximada de 300 kilómetros por carga.

Tu contenido empezará después de la publicidad