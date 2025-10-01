Intensifican en Santa Marta operativos a quienes ocultan o adulteran placas de los vehículos/ Alcaldía de Santa Marta.

Santa Marta

Las autoridades informaron que aquellos conductores que incurran en la supresión, ocultamiento o adulteración de placas vehiculares; toda vez que, están cometiendo violación a las normas de tránsito; serán remitidos a la Fiscalía General de la Nación.

“Esto no es una travesura ni una forma válida de evadir controles. Se trata de una conducta grave, tipificada como delito en el Código Penal colombiano. Compromete la seguridad ciudadana, vulnera la trazabilidad vehicular y atenta contra el orden público”, dijo Fidel Castro Tapia, secretario de Movilidad Multimodal y Sostenible, de Santa Marta.

La adulteración, ocultamiento o supresión de placas configura el delito de falsedad en documento público, contemplado en el Código Penal, con penas que pueden alcanzar hasta nueve años de prisión. Además, si estas acciones buscan evadir controles, engañar a la autoridad o encubrir hechos delictivos, pueden derivar en delitos adicionales que agravan la responsabilidad penal del infractor.