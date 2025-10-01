Regiones

Abatido responsable de homicidio de patrullero en Fundación, Magdalena

Así lo confirmó el director de la Policía Nacional, general Fernando Triana.

Magdalena

Durante operativos realizados en el municipio de Fundación, Magdalena, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, abatió a dos integrantes de la subestructura ‘David Mesa Peña’ del ‘Clan del Golfo’.

Una de las personas dadas de baja durante los operativos fue alias ‘Andrés’. Según la información entregada por las autoridades este sería el responsable del homicidio del patrullero de policía Iván Ramírez, ocurrido el pasado 20 de septiembre.

Asimismo, sería el principal dinamizador de homicidios, extorsiones, constreñimiento a la población civil y actividades propagandísticas en los municipios de Fundación, Aracataca y Retén (Magdalena).

La otra persona que perdió la vida durante los enfrentamientos fue alias ‘Luisa’ encargada de actividades de observación criminal a la fuerza pública, logística y registro de “nómina” de la estructura.

