Un policía muerto y otro más herido durante ataque armado en Fundación, Magdalena

Magdalena

En el municipio de Fundación - Magdalena, dos policías fueron víctima de un ataque armado cuando adelantaban labores de registro e identificación de personas, el hecho dejó como saldo un uniformado muerto y otro gravemente herido.

La víctima fue identificada como Iván Ramírez Olarte de 21 años, adscrito al Departamento de Policía Magdalena. Durante el intercambio de disparos uno de los delincuentes fue neutralizado quien había sido capturado en el mes de julio por delitos relacionados con el tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, así como con el tráfico de estupefacientes.

Le puede interesar:

Encuentran en el Galeón San José una colección de tazas de porcelana china del periodo Kangxi

Ante lo ocurrido la Gobernación del Magdalena ofreció una recompensa de $10 millones de pesos a quien de información que conduzca a la captura de los asesinos del patrullero de la Policía en Fundación.