Encuentran en el Galeón San José una colección de tazas de porcelana china del periodo Kangxi

En la mesa de cierre del IX Simposio Internacional de Historia y Arqueología Marítimas, que se llevó a cabo en la Universidad del Magdalena se conoció uno de los avances del estudio histórico y arqueológico sobre la embarcación: la colección de tazas de porcelana china, presentes en el naufragio del galeón, es la más completa y mejor conservada del periodo Kangxi (1.662 – 1.722) de la que se tiene noticia hasta el momento en el Caribe.

Según la investigación luego del análisis de las formas y motivos decorativos de las tazas, se pudo determinar que provienen del periodo del emperador chino Kangxi, durante el cual hubo una apertura marítima para aumentar la exportación de estos elementos.

Para 1708, cuando se hundió el galeón San José, las tazas de porcelana elaboradas en China pasaron de ser bienes de lujo a ser utilizadas en la cotidianidad de diferentes poblaciones en el mundo