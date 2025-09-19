Regiones

Encuentran en el Galeón San José una colección de tazas de porcelana china del periodo Kangxi

El anuncio fue hecho durante el IX Simposio Internacional de Historia y Arqueología Marítimas, que se llevó a cabo en la Universidad del Magdalena. Estas pertenecen al periodo 1662–1722 y es la más completa y mejor conservada del Caribe.

Encuentran en el Galeón San José una colección de tazas de porcelana china del periodo Kangxi / Suministrada.

Encuentran en el Galeón San José una colección de tazas de porcelana china del periodo Kangxi / Suministrada.

Santa Marta

En la mesa de cierre del IX Simposio Internacional de Historia y Arqueología Marítimas, que se llevó a cabo en la Universidad del Magdalena se conoció uno de los avances del estudio histórico y arqueológico sobre la embarcación: la colección de tazas de porcelana china, presentes en el naufragio del galeón, es la más completa y mejor conservada del periodo Kangxi (1.662 – 1.722) de la que se tiene noticia hasta el momento en el Caribe.

Le puede interesar:

Encuentran posibles restos de fortificaciones españolas en Santa Marta

Según la investigación luego del análisis de las formas y motivos decorativos de las tazas, se pudo determinar que provienen del periodo del emperador chino Kangxi, durante el cual hubo una apertura marítima para aumentar la exportación de estos elementos.

Para 1708, cuando se hundió el galeón San José, las tazas de porcelana elaboradas en China pasaron de ser bienes de lujo a ser utilizadas en la cotidianidad de diferentes poblaciones en el mundo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad