Ciudades

Asalto a carro de valores en Santa Marta dejó un vigilante muerto y otro herido

El hecho se produjo en el centro comercial Minka Mall de Santa Marta, cuando al menos seis asaltantes se acercaron al vehículo afiliado a la empresa Prosegur.

Imagen de referencia.

Imagen de referencia. / Radka Danailova

Un intento de atraco a un carro de valores en Santa Marta en el centro comercial Minka Mall dejó como saldo a una persona muerta, quien era uno de los escoltas que custodiaban el vehículo y resultó gravemente herido en el intercambio de disparos.

Otro empleado tuvo que ser trasladado a un centro asistencial, donde recibe atención médica tras quedar herido.

La Policía Nacional confirmó que los delincuentes no lograron apoderarse del dinero custodiado por los guardias del carro de valores.

Asimismo, anunciaron la activación de un plan candado en los alrededores del centro comercial y vías cercanas para dar con el paradero de los responsables.

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad