Asalto a carro de valores en Santa Marta dejó un vigilante muerto y otro herido

Un intento de atraco a un carro de valores en Santa Marta en el centro comercial Minka Mall dejó como saldo a una persona muerta, quien era uno de los escoltas que custodiaban el vehículo y resultó gravemente herido en el intercambio de disparos.

Otro empleado tuvo que ser trasladado a un centro asistencial, donde recibe atención médica tras quedar herido.

La Policía Nacional confirmó que los delincuentes no lograron apoderarse del dinero custodiado por los guardias del carro de valores.

Asimismo, anunciaron la activación de un plan candado en los alrededores del centro comercial y vías cercanas para dar con el paradero de los responsables.

Escuche W Radio en vivo: