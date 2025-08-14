Personería de Santa Marta formula pliego de cargos a exfuncionarios de la Secretaría de Movilidad

La Personería Distrital de Santa Marta, a través de la Delegada para la Vigilancia Administrativa y Asuntos Disciplinarios, formuló pliego de cargos a los exfuncionarios Ernesto Mario Castro Coronado, quien se desempeñó como Secretario de Movilidad Multimodal y Sostenible; Franklin Carreño Cantillo, exdirector de Movilidad; Jazmín del Socorro Sánchez Bozón, exdirectora administrativa de la misma Secretaría; e Hilda María Borja Vega, quien ejerció como Secretaria General de la Alcaldía Distrital durante la vigencia 2023.

La investigación se inició con fundamento en hechos denunciados en agosto de 2023 sobre el presunto hurto de cuatro motocicletas y un vehículo desde las instalaciones de los patios de tránsito de la Secretaría de Movilidad.

Le puede interesar:

Una turista holandesa denuncia presunta agresión sexual en un hostal de Minca

Los afectados manifestaron que los bienes habían sido inmovilizados por agentes de tránsito del Distrito en días o años anteriores, y que, al momento de reclamar su devolución se encontraron con la desaparición de sus vehículos en el lugar que se suponía se encontraban seguros bajo la potestad del Estado.